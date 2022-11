Gembloux : deux blessés dans une collision au carrefour du Pain d'Antan

La collision s’est produite au carrefour du Pain d’Antan entre une Skoda et une Toyota Rav 4 qui, sous le choc, a effectué un tonneau et a fini désarticulée sur la bande droite. Les pompiers de la zone NAGE du poste de Gembloux se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage et deux ambulances.