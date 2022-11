80 réfugiés ukrainiens toujours hébergés chez des Gembloutois

Depuis lors, quelque 150 réfugiés ont transité par la Cité des Couteliers et 6 tonnes de matériel, vivres et médicaments ont été envoyés vers l’Ukraine.

Encore aujourd’hui, près de 80 personnes sont présentes sur le territoire communal, dont la moitié est hébergée dans une quinzaine de logements. Avec quelles perspectives ? C’est toute la difficulté: le parc locatif est insuffisant. Les refus des propriétaires sont légion. Sans compter que l’accueil et les facilités accordées aux réfugiés ukrainiens ont été, et restent toujours, une source de tension auprès de certains allocataires et de réfugiés d’autres origines. La crise énergétique n’est pas de nature à les apaiser. Il faudra être vigilant et une fois de plus s’adapter. C’est finalement le mot d’ordre depuis 8 mois maintenant pour les pouvoirs locaux.

"Aucune phase de crise n’a été enclenchée", déplore Benoît Malisoux. Pourtant, une telle mesure aurait été de nature à permettre une meilleure coordination des différents services, singulièrement avec Fedasil. Par chance, à Gembloux, le tissu associatif a joué son rôle à plein, tout comme la mobilisation citoyenne. Mais le risque d’essoufflement est plus que jamais perceptible: de nouvelles solutions doivent être trouvées. "En ce qui concerne les différentes places d’accueil annoncées par le ministre, aucune n’est encore disponible."