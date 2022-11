Un avocat arlonais, Me Marc Kauten, est mandaté dans ce dossier pour représenter un couple demandant à condamner leur voisine à supprimer ou élaguer les arbres empiétant sur leur propriété. "Je demandais que la voisine soit condamnée à abattre les arbres qui ne se trouvaient pas à distance réglementaire de 2 m. Il s’agit d’arbres à haute tige", précise Me Kauten.

Le dossier n’est pas neuf.

Une vue des lieux avec le juge de paix, Jean-Philippe Demideleer, s’était tenue en octobre 2020, laissant espérer un accord amiable entre les parties qui entretiennent des relations de voisinage compliquées depuis plusieurs années, comme l’atteste une autre procédure introduite en 2016 déjà.

Aucun accord amiable n’a malheureusement pu être conclu après la vue des lieux.

Dans son jugement, le juge ajoute en préambule: "Il est toujours regrettable que des voisins ne puissent, malgré des points de mésentente, réamorcer un dialogue afin de régler ce qui doit éventuellement l’être, sans devoir faire appel aux tribunaux."

La médiation également a échoué.

On a donc fini par plaider, Me Marc Kauten pour la partie demanderesse et Me Lionel Lejeune, de Gembloux, pour la partie défenderesse.

Le juge, en substance, a estimé que la demande d’enlever les arbres qui débordent était tout à fait excessive. Et il s’est contenté d’ordonner l’élagage et l’entretien des arbres une fois par an.

Le juge rappelle une jurisprudence récente du tribunal de justice de paix de Grâce-Hollogne (2020) qui fait référence à la Convention internationale des droits de l’arbre. Le magistrat met aussi en avant la priorité de maintenir la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique.

"Le tribunal a refusé notre demande et a fait primer l’intérêt général qui est, selon lui, la beauté de la nature ainsi que les droits de l’arbre par rapport aux intérêts privés de faire arracher les arbres ne se trouvant pas à distance réglementaire en application du code rural ", souligne Me Kauten.