Détection de drogue et de corps humains: entre Namur et Gembloux, la science joue son rôle

Dans sa démarche, un questionnaire a d’abord été relayé auprès de maîtres-chiens, à l’international, puis des tests grandeur nature, dans une arène spécialement prévue à cet effet, ont mis à l’épreuve les chiens de la police fédérale face à des odeurs de drogue et de cadavre. Les maîtres-chiens ont alors pu coter les prestations de leur quadrupède.

Les rats prennent la relève

"Il est apparu que la rapidité n’est pas le paramètre-clé, explique Clément Martin. D’autres données entrent en compte, comme la distance parcourue, le nombre de fois où l’animal est passé à côté de la source avant de la signaler." La confiance, elle, est inversement proportionnelle à la peur. Et comme l’exercice de détection est pris comme un jeu par le toutou, a priori, pas d’embûches de ce côté-là.

Maintenant que la grille d’analyse est mise sur pied, l’équipe de Clément, en collaboration avec celle de Claire Diederich à l’UNamur, va travailler avec des animaux naïfs, des rats (déjà utilisé, par ailleurs, dans la détection de certains cancers), plus faciles à mettre en œuvre mais assez proches des chiens dans leur comportement de recherche. "L’idée est de dégrossir les questions et de faire évoluer les paramètres et la composition des parfums utilisés pour la détection. Un fluide cadavérique contient 800 molécules, un mélange complexe dont on ne sait pour le moment quels éléments sont reconnus. A priori, un chien ne reconnaît pas les 800. Mais alors, lequel choisit-il ? Le plus dominant, celui présent en plus grande quantité ?" D’autant plus que tous les chiens ne choisissent pas tous la même molécule à flairer.

"Nous avons donc sélectionné cinq molécules à tester avec les rats, une par une puis par addition. " Avant transposition aux chiens, donc. Méticuleux et passionnant, ce travail de collaboration entre Gembloux et Namur intéresse toutes les polices canines du monde. "En espérant susciter d’autres recherches", sourit Clément Martin pas au bout de ses découvertes.