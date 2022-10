Ces coccinelles, intrus dans nos maisons, porte-malheur pour le vin: un sujet d’étude d’avenir à Gembloux Agro-Bio Tech

"Il y a une dizaine d’années, quand j’ai commencé à m’y intéresser, se souvient François Verheggen, professeur de zoologie à Gembloux Agro-Bio Tech (ULG), je suis rentré dans une caravane au fond d’un jardin. Bien entretenue. Pourtant, je ne savais pas poser un pied dedans sans que ça fasse sproutch. Quant aux fenêtres, elles étaient complètement occultées par des centaines de coccinelles."

Agrégées en si grand nombre, pour se tenir chaud, elles peuvent vite poser problème. "Des taches sur les châssis, les tentures (lire plus loin) . Puis, certaines personnes sont allergiques au produit répulsif qu’elles émettent. D’autres se sont déjà réveillées pendant la nuit avec deux coccinelles en bouche. "

Pourtant ce comportement de squatteuses n’est observable que chez une seule des 3-4 espèces dominantes composant les 99% de la population belges de ces insectes: les coccinelles asiatiques polymorphes. C’est-à-dire multicolores, jaunes, noirs, rouges, etc., avec un nombre de points variés (les points qui, contrairement à la légende, ne disent pas l’âge de la bête, mais son type) et possédant une "patte de chat noir" sur leur thorax blanc. Arlequins comme les appellent les Anglais. "C’est l’une des plus communes sur notre territoire. Cette espèce a été importée aux États-Unis et en Europe, en provenance de Chine, dans les années 80. Il faut dire qu’elle est très vorace, notamment à l’encontre des indésirables pucerons qui ponctionnent la sève de bien des plantes, les affaiblissant. "

Passer l’hiver

Vue comme agent de lutte biologique, cette petite bestiole étrangère était plus facile et bon marché à produire. "Des millions d’insectes sortaient ainsi quotidiennement d’entreprises industrielles." Leurs importateurs se disaient qu’elle ne survivrait pas à l’hiver belge – au contraire de celles qui y sont habituées – et qu’il n’y aurait pas de conséquences sur l’écosystème. Raté.

"En Chine, l’hiver est plus doux, les coccinelles survivent en s’agrégeant les unes contre les autres dans des crevasses, sous des pierres. En Europe, on avait mal estimé leur capacité à rentrer dans les maisons… et à s’échapper des serres et des champs dans lesquels on les avait implantées. "

Se plaisant et se reproduisant à vitesse grand V dans nos régions, les exotiques ont pris la place des espèces locales, devenues plus rares, "car pas armées contre ces bulldozers qui adoptent des stratégies de chasse audacieuse. Quand il y a peu de pucerons dans le coin, elles dépeuplent les espèces compétitrices en en mangeant les larves !" Une exception, toutefois, la coccinelle rouge à sept points noirs, bien de chez nous, résiste encore et toujours à l’envahisseur.

Porte-malheur pour les viticulteurs

©Tomo Jesenicnik – stock.adobe.co

Outre les inconvénients ménagers et la réduction de la biodiversité, la prolifération de ces pièces rapportées engendre un autre problème. " Leur couleur flash est faite pour avertir leurs potentiels prédateurs de leur toxicité. Pour se défendre, les coccinelles produisent un produit jaune, collant et à l’odeur dégueulasse. Or, comme elles adorent le raisin, elles s’agrègent dans les vignobles juste avant les vendanges. Elles sont alors embarquées dans la récolte et, si le fluide est présent en trop grande quantité, tout est bon à jeter. "