Gembloux : séquestrée et frappée car elle refusait un plan à trois

Les faits ont eu lieu à Gembloux en décembre 2018. Un couple, les prévenus, a accueilli une amie qui traversait un épisode dépressif. Après avoir consommé de l’alcool, ils lui auraient proposé une partie à trois, ce qu’elle a refusé. La victime déclare ensuite avoir été séquestrée et frappée. Me de Fauconval, conseil de la victime, qui réclame 500 euros et la réalisation d’une expertise médicale, évoque un véritable calvaire. "Elle a été retenue contre son gré, son téléphone lui a été pris, elle a reçu des coups pendant près d’une heure. Elle a fini par parvenir à récupérer son téléphone et par appeler sa mère qui est venue la chercher. Elle s’est ensuite rendue aux urgences pour faire constater les coups reçus. Les policiers ont constaté qu’elle se trouvait en état de choc. Les déclarations des deux prévenus sont contradictoires. Une attestation a été déposée au dossier, elle accuse ma cliente d’être folle. Le tribunal ne devra pas en tenir compte car elle a été rédigée par la meilleure amie de la prévenue. Ma cliente présente aujourd’hui encore un important stress post-traumatique. Elle veut surtout tourner la page."