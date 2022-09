Gembloux : la reine Elizabeth II repose sous du marbre noir de Golzinne

Pas étonnant donc que ce marbre au noir profond ait été sélectionné pour la sépulture d’Elizabeth II, comme l’ont révélé nos confrères de RTL. La pierre tombale n’a pas été vendue directement par l’entreprise belge. C’est un négociant anglais qui l’a acquise il y a plusieurs mois, sans donner de précision quant à sa destination. "Nous vendons la plupart du temps nos blocs bruts, via des comptoirs en pierres ornementales, qui les revendent ensuite", explique Guillaume Orban, ingénieur des mines en charge de la gestion de la carrière de Golzinne.

Comme le marbre de Carrare

Seuls 200 m3 de marbre sortent chaque année de la petite exploitation gembloutoise. Le "belgian black", comme on le nomme à l’international, se négocie jusqu’à 25 000€ le mètre cube. "On est dans le haut de gamme de la pierre ornementale, au même titre que le célèbre marbre blanc de Carrare, indique Guillaume Orban. Au-delà, on passe dans la pierre semi-précieuse."

L’ensemble du gisement n’offre pas de la même qualité, mais la crème de l’extraction révèle après polissage des qualités esthétiques sans pareil. "C’est un noir uniforme et très profond, qui a pour particularité de donner l’impression de voir, comme en transparence, à travers la matière, relève Guillaume Orban. Ce n’est évidemment qu’une illusion, mais c’est une propriété exceptionnelle qui n’a pas, à ma connaissance, d’équivalent dans le monde. On trouve de la pierre noire ailleurs, bien sûr, mais pas de cette finesse. En pierre naturelle, le Noir de Golzinne n’a pas de concurrence."

La carrière souterraine de Golzinne occupe quatre travailleurs à l’extraction, et deux dans les bureaux. Six personnes seulement, pour un travail au rayonnement international et séculaire. "Le personnel est fier de voir le fruit de son travail exporté dans le monde entier et valorisé au sein d’un patrimoine de haut vol qui restera dans l’histoire", note le gestionnaire de l’exploitation.