Gembloux: 5 ans avec sursis pour des coups sur un médecin

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 5 ans assortie d’un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l’encontre d’un prévenu qui faisait opposition à une condamnation pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois, vol, dégradations, outrage et de rébellion.