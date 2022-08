«Stella», la bonne étoile de Jean-Claude

"Dans les verres à Stella, il y a deux pièces très rares que tout collectionneur rêve d’acquérir",épingle l’Isnois. Le premier, strié et de petite taille, date des années quarante. Le second, lisse et bordé d’un liseré doré, est sorti dans les fifties.

" Je les ai repérés dans une brocante brassicole à Merksem. Au vendeur, j’ai d’abord proposé 400 € pour les deux. Il refuse. Je propose 800 € et il refuse encore.J’étais prêt à monter à 1200€ mais mon épouse m’a fait comprendre que c’était quand même exagéré…",se rappelle Jean-Claude André. L’Isnois abandonne donc la partie.

"Deux semaines plus tard, je vais à la brocante du dimanche, sur les quais de Meuse à Jambes. Mais je me mets en route trop tard et je ne trouve rien d’intéressant. Sur la route du retour, je me rappelle qu’il y a une brocante à Éghezée et j’y fais un crochet, sans trop d’espoir. Je repère rapidement un brocanteur flamand avec une petite table remplie de verres. Les habitués savent que les belles pièces sont au milieu. Je jette un œil et je vois les deux verres tant recherchés. Je demande le prix, sans me faire trop d’illusions. Et le gars me dit: 10 € pour les deux… Je les embarque immédiatement. Sur le retour, j’ai mis la musique à fond dans l’auto et je faisais des zigzags tellement j’étais heureux!"

La «poker face» pour négocier

Les collectionneurs, c’est un monde de passionnés, parfois irrationnels."C’est l’acheteur et son attitude qui vont finalement fixer le prix de l’objet,rappelle Jean-Claude André. Si le vendeur sait que c’est la pièce qui vous manque, les prix risquent de s’envoler. Il vaut donc mieux ne pas trop montrer ses émotions." Avec ses faux airs de l’acteur Vincent Lindon, le Gembloutois sait aussi user de sa "poker face" (visage impassible du joueur de poker.

« Mais c’est tout aussi déterminant d’avoir un beau réseau de connaissances, de copains qui vont vous alerter de la sortie d’un nouveau verre Chimay, d’une collection qui va bientôt être revendue… Et si je reçois une bonne info, je suis prêt à partir dans les cinq minutes. « Et la passion peut mener le Gembloutois à travers toute la Wallonie, la Flandre, la Hollande ou même l’Allemagne. »Ce que je déteste par-dessus tout, c’est de revenir bredouille,confie Jean-Claude André.C’est pour cela que je mène plusieurs collections en parallèle. Les timbres, les pièces, les têtes de morts… J’ai ainsi toujours quelque chose à ramener. »Mais c’est plus rare quand le Gembloutois met la musique à fond dans l’auto, sur la route du retour.