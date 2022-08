«Partage tes sur +» à Gembloux: une action solidaire qui porte ses fruits… et ses légumes

Si ce bac a été inauguré en novembre 2021, une grande "fête du partage" a relancé son activité, en juin dernier. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une opération plus globale, baptisée "Partage tes sur +", initiée par le CPAS de Gembloux, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) et huit autres partenaires locaux.

Le deuxième projet de cette opération est mené par les membres du groupe d’insertion sociale du CPAS et par les résidents du Foyer de Bothey, qui accueille des personnes porteuses de handicap. Ces bénévoles se chargent de cueillir des pommes dans des jardins de particuliers, qui souhaitent se décharger de leur surplus, pour ensuite confectionner des jus et les distribuer gratuitement. "L’année dernière, le collectif avait produit entre 300 et 400 litres de jus. Plus des deux tiers avaient été offerts au Resto du Cœur de Gembloux. Les volontaires étaient également repartis avec des bouteilles", indique Émilie Loward.

Des projets valorisants

L’action "Partage tes sur +" tire son origine d’un groupe de réflexion sur l’alimentation, porté par le CPAS et le centre culturel Atrium57.

Cette initiative avait débouché sur une grande collecte de pommes, organisée par le service d’insertion sociale du CPAS."Via les canaux de communication de la Ville, j’avais relayé leur appel à donateurs, se souvient Émilie Loward. Dans le cadre du PCS, nous souhaitions inscrire un projet de partage de productions potagères, répondant à nos deux objectifs: la réduction des inégalités et le développement de la solidarité sur le territoire. Suite à cela, nous avions réuni plusieurs associations gembloutoises autour de la table, afin d’étoffer le groupe de collecte et de développer l’idée de bac partagé."

Présente depuis les premières récoltes de pommes, Lisa Lefèvre, agent d’insertion sociale au CPAS, tire un bilan plutôt positif de cette initiative."C’est valorisant pour les bénévoles. L’objectif n’est pas de les professionnaliser, mais bien de les conscientiser sur leurs capacités et de les ouvrir à un autre."

Pari réussi, si l’on en croit David, Régane et Samy, trois volontaires suivis par le service d’insertion sociale, qui ont activement pris part à la confection des jus de pommes."Ce qui me plaît le plus, ce sont les rencontres", confie Samy."Ça passe le temps et on oublie nos problèmes. C’est presque devenu une famille, pour moi, ajoute David.Puis, notre jus de pomme a meilleur goût que celui du magasin", conclut Régane. De quoi motiver la bande à reprendre les collectes, fin août.

Pour être donateur de pommes: 0471/36.40.40