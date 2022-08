Nico Becker, abattu et brûlé dans sa voiture à Lonzée: le suspect se sentait «menacé »

Le suspect principal, originaire de Gembloux et né en 1992, est tout de suite passé aux aveux devant les enquêteurs et la juge d’instruction. Le Gembloutois reconnaît avoir tiré à deux reprises sur le Jemeppois de 21 ans Nico Becker, ce lundi. Il a ensuite conduit la Citroën Berlingo de la victime avec le corps à l’intérieur jusqu’à un bois de Lonzée. Là, vers 14h30, il a mis le feu au véhicule. «Quant à ses motivations, il indique que la victime menaçait de le racketter. Qu’elle souhaitait mettre la main sur une partie du chiffre d’affaires de son entreprise, à savoir plusieurs milliers d’euros. Les menaces auraient été assez violentes», explique le procureur du Roi, Vincent Macq. Lundi, selon les explications du Gembloutois, le Jemeppois de 21 ans était vraisemblablement venu chercher une partie de la recette. Mais le suspect de son côté, imaginé une tout autre issue à cette rencontre : mettre en place un comité d’accueil et l’abattre. «Il dit qu’il n’avait pas d’autres choix.» précise le procureur.