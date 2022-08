Une ligne Epxress pour rejoindre Charleroi et Gembloux dès septembre

Relier les gares de Gembloux et Charleroi en maximum 58 minutes, ce sera possible en bus dès le 1er septembre grâce au lancement de la ligne Express E83 par les TEC. En semaine, cette ligne de bus modernes et confortables, où les usagers pourront bénéficier de prises USB et de la climatisation, proposera un aller et un retour par heure, entre 06 heures et 20 heures. Le samedi, sept départs seront organisés depuis Gembloux, entre 07 heures et 20 heures, et sept départs depuis Charleroi, entre 06 heures et 19 heures.