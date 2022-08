Des ouvertures de voirie problématiques

Pour rappel, le projet de la Rue de Bedauwe avait déjà provoqué la colère de nombreux riverains, en 2020. La Ville avait donc été tenue d’organiser une réunion de concertation entre opposants et porteurs du projet. Mais le groupe contestataire avait préféré décliner cette possibilité de dialogue.

«Une certaine complaisance» du ministre Borsus

Autre dossier qui a généré de longues discussions: le projet d’urbanisationDurabrikde la Rue Bois-Grand-Père à Grand-Manil, visant la construction de 24 habitations. Ce projet nécessite également l’ouverture d’une voirie. En décembre dernier, le conseil communal s’était positionné contre, à l’unanimité, principalement pour des raisons de circulation et de sécurité. Mais contre toute attente, le ministre de l’Urbanisme Willy Borsus vient d’approuver cette ouverture, suite à un recours introduit par le promoteur.

Les conseillers ont donc été invités à analyser l’arrêté ministériel en question. Willy Borsus convient que le réseau de voirie à cet endroit est très étroit. C’est pourquoi il invite les usagers à redoubler de prudence et se partager l’espace disponible "e n bons pères de famille". Une réflexion " paradoxale", selon Benoît Dispa, qui soulève la question de " l’autonomie communale". " La région impose cette ouverture de voirie contre l’aval de la commune", constate-t-il. Lui-même a interrogé le ministre Borsus, à ce sujet. " Il en ressort que depuis sa prise de fonction, il a accordé des ouvertures de voirie à des dossiers qui avaient fait l’objet de refus de la part des conseils communaux et ce, à vingt reprises. Les conseillers sont donc dépossédés de leur pouvoir de gestion du territoire". Selon le bourgmestre, le décret relatif à la voirie communale régit les décisions du ministre. Or, les critères de ce décret ne sont pas liés à l’aménagement du territoire ou au respect de l’environnement. En outre, Benoît Dispa évoque " une certaine complaisance vis-à-vis du promoteur".

Pour ces raisons, un recours au Conseil d’État a été voté à l’unanimité par le conseil communal. " Il est temps que la majorité envoie un message clair aux citoyens et aux promoteurs plus désireux d’acter leurs profits, au détriment de nos paysages et de notre bien-être", a souligné le conseiller Carlo Mendola (DéFI). La conseillère Valérie Hautot (PS) a toutefois convenu que le dossier était " clairement faible". Le collège admet n’avoir " aucune garantie d’obtenir gain de cause."