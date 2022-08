À l’heure d’écrire ces lignes et suite aux pluies de jeudi soir, on peut être optimiste quant à la tenue du feu d’artifice de clôture. Mais on sait déjà que celui-ci sera « amputé » de la partie tirée depuis la faculté. Cette dernière a préféré miser sur la sécurité de ses installations compte tenu de la sécheresse actuelle.