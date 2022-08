Braderie de Gembloux: les souvenirs de Jo Lemaire, «je disais aller à la messe, mais je retrouvais la bande au Sun Club»

On peut dire que depuis le groupe Ablaze, vous en avez parcouru du chemin? À quand remonte votre dernier concert à Gembloux?

C’était avec un répertoire de Piaf en février 2000… déjà. Je ne manquerai pas de le répéter en studio, j’ai hâte de pouvoir revenir avec mes musiciens chanter à Gembloux. Ce serait un rêve. Cela fait maintenant 50 ans que je chante et ce n’est pas près de s’arrêter. Alors oui, j’aimerais partager mes anciennes chansons mais aussi faire découvrir ma musique actuelle. Je n’attends que ça.

L’appel du pied est lancé mais quel est aujourd’hui votre lien avec Gembloux?

J’y reviens souvent rendre visite à mon frère qui – continuons dans la promo – est un fidèle lecteur de votre quotidien. Je vais donc faire attention à ce que je vais dire. (rires) Gembloux, c’est là que je suis né, c’est chez moi et cela fait toujours un bien fou de revenir chez soi. Je viens dans un esprit complètement relax avec le plaisir de reconnaître des visages, de vivre une part de nostalgie. Je suis d’un naturel très ouvert, j’apprécie la rencontre avec le public, encore plus à la maison.

Justement, cette année c’est la 50ebraderie, qu’évoque-t-elle pour vous?

J’ai connu les premières éditions, au début des années 80. Je me souviens que je partais à vélo pour quelques escapades à la chasse aux bonnes affaires en centre-ville. La braderie, comme d’autres bons moments, c’était l’occasion de se retrouver. Parfois, je disais que j’allais à la messe mais en réalité on se retrouvait au Sun Club. On formait une sacrée bande et on était toujours partants, non pas pour les mauvais coups mais uniquement pour les bons.

Le studio de Canal Zoom est d’ailleurs disposé à deux pas du Sun Club.

Je suis impatiente de rencontrer les Gembloutois. Cela sera sans doute un point de chute idéal pour ça, comme d’autres. Je suis véritablement enthousiaste de retrouver les gens après la période compliquée que nous avons traversée. Par contre, j’ai vécu aussi cette période comme une opportunité d’écrire, d’être créative et d’en faire ressortir une énergie positive que j’ai plaisir à partager sur scène.