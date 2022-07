Le réchauffement climatique change les odeurs qui déboussolent les animaux: des scientifiques lancent l’alerte

De tout temps, pour s’organiser, repérer les proies ou encore se préserver des prédateurs, de nombreuses espèces ont utilisé des moyens de communication bien différents de ceux des humains (la parole). Les odeurs sont ainsi fortement plébiscitées par une faune très variée.

Une capacité olfactive à se comprendre que complique le réchauffement climatique: c’est la conclusion de l’article qui fait la une du dernier numéro de la revue scientifique Global Change Biology , et auquel François Verheggen a participé aux côtés de confrères anglais et allemands.

" En 2019, j’ai emmené toute mon équipe à Atlanta pour un congrès sur la communication chimique, notre discipline. En rencontrant ces collègues étrangers, je me suis rendu compte à quel point chacun avait ses spécialités, sur la terre, en eau douce ou dans les océans, et, pourtant, tout le monde approchait les mêmes conclusions: le changement climatique induisait des effets en cascade. Plutôt que d’œuvrer chacun dans notre coin, notre laboratoire, nous avons voulu coordonner nos efforts et adopter une méthodologie commune: appliquer, dans nos milieux d’études, les prévisions du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) d’ici quelques décennies. "

Sans étudier des conditions extrêmes ou absurdes et à trop long terme. Soit une augmentation de la température de 2 °C dans l’air, de la concentration de dioxyde de carbone et de l’acidité dans l’eau (par une diminution du pH), et déjà pas mal de langages perturbés.

©Stéphane Deprée/Un Tanguy chez les hyènes

Chaîne alimentaire bouleversée

Dès lors, les espèces étudiées communiquent plus difficilement leurs odeurs. " Les molécules sont utilisées en cocktail. De manière similaire à nous qui n’utilisons pas un seul mot, mais des phrases pour nous faire comprendre. Avec un accent, une intonation, tout d’un coup perturbé. Comme si les Belges, du jour au lendemain, parlaient québécois. Nous ne nous comprendrions plus tout à fait."

Exemples choisis, parmi d’autres de cet article, par le biologiste de Waret-la-Chaussée: avec une température et un taux de dioxyde de carbone en hausse, les coccinelles trouvent moins bien les pucerons et mettent plus de temps à se développer, de manière moins performante. Puis, il y a les crabes marins, chez qui les parents se relaient normalement pour oxygéner, ventiler les œufs en faisant des mouvements de pattes. Le pH diminuant de quelques dixièmes et le dioxyde de carbone augmentant, on observe une baisse de la coordination entre ces crustacés.

©Stéphane Deprée/Un Tanguy chez les hyènes

" Et s’il y a moins de crabes, moins de coccinelles, les proies seront plus abondantes et leurs dégâts sur les algues ou les végétaux, également. Si on perturbe la communication entre les vivants, la chaîne alimentaire en souffre. Avec d’autres conséquences insoupçonnées."

Raison pour laquelle le collectif d’auteurs lance l’alerte et enjoint la communauté scientifique à poursuivre cette étude dans les mêmes conditions d’observation et les bailleurs de fonds à subventionner la recherche. " Nous ne changerons pas directement le destin des espèces mais nous pouvons mieux comprendre ce qu’il pourrait arriver ces prochaines décennies et aider à prendre les bonnes mesures. "