Mazy : le camion de 44 tonnes et 18 mètres grille le feu rouge, la police était juste derrière

Questionné par le président Renaud Hauquier, l’homme reconnaît un peu de distraction. " J’aurais dû réagir plus vite et anticiper le freinage, quitte à provoquer quelque chose derrière." Et derrière, il y avait – entre autres – des voitures mais aussi un combi dont les occupants ont eu tout le loisir de constater l’infraction. Ajoutez à cela un poids de 43,2 tonnes de produits liquides et une longueur appréciable, et on peut comprendre la complexité d’une telle situation.

Et pourtant, du côté du substitut, on estime que l’état de nécessité, évoqué par la défense, n’est pas du tout rencontré. Il n’y avait pas, comme c’est le cas pour certains véhicules de secours, d’urgence médicale. Il n’y a pas non plus de motivation. De surcroît, le chauffeur est en état de récidive. Le substitut Vincent Colson, chef de la section du parquet roulage, demande donc la confirmation de la peine.

Peur d’être coincé

La défense, pour sa part, plante le décor. Le camion est en bas de la côte. Il y a pas mal de circulation. " Le chauffeur est obligé de jouer avec les 10 vitesses pour ne pas s’immobiliser. Et arrivé au passage à niveau, il doit passer plus en force car il a peur de se retrouver coincé au milieu des rails. " Pour l’avocat, les barrières ne sont pas encore baissées et la 2e ne touchera même pas le "gabarit" .

Bien sûr, il y a la concentration du conducteur à l’approche de l’obstacle car le liquide n’est pas la matière la plus docile au transport. Mais il y a, de l’avis de l’avocat, cet état de nécessité. S’il n’avait pas réagi, il y aurait eu des dégâts. De fait, comme le rappelle le tribunal, le train est juste passé dès que les barrières ont été baissées. Pour sa part, le chauffeur demande, s’il y a déchéance du permis, qu’il ne s’agisse pas de son permis camion qui est son " gagne-pain ".

Souhait compliqué puisque l’infraction s’est faite avec son bahut. Jugement le 13 septembre.