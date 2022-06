Gembloux: la maman et l’enfant forcés de monter dans l’auto du papa ivre

"Je fais partie des gens du voyage.C’est normal que j’ai des armes chez moi.Je dois aussi me protéger", balancera-t-il en cours d’audience.Cet homme de trente-huit ans a déjà été condamné à plus de trente reprises et l’ardoise se fait de plus en plus lourde.

Jimmy est ici poursuivi principalement pour des faits de violences conjugales.Quand il rencontre Malika, celle-ci n’a que 16 ans.Lui, il en a le double. Hélène Mascart, pour le procureur du roi, évoque une vie de couple rythmée par les scènes de coups, les menaces et une tension permanente.Aujourd’hui, la jeune femme est terrorisée et n’ose même pas croiser le regard de son ex.

En janvier, Malika décide de mettre fin à cette drôle de relation.Avec son petit garçon, âgé de 23mois, elle décide de retourner chez sa maman, à Corroy-le-Château.Mais Jimmy n’accepte pas ce départ. Il ne cesse d’appeler la jeune femme, l’inonde de messages, la menace et décide finalement d’aller au contact. Et l’homme est fortement imbibé.

Après une discussion qu’on imagine très tendue, Malika et le garçonnet prendront place dans l’Opel Astra de Jimmy.

Trois ans de prison

La jeune femme est littéralement prise au piège."à Gembloux, des témoins ont vu une dame qui tentait de quitter la voiture mais aussi un chauffeur qui accélérait à chaque fois pour l’en empêcher", est-il ainsi expliqué à l’audience.

En traversant Gembloux, l’Opel Astra grillera deux feux rouges.Mais la belle-mère a eu le bon réflexe de contacter les forces de police.Et le véhicule de Jimmy est repéré, pas très loin du commissariat central, chaussée de Tirlemont.

Profitant d’un arrêt, Malika, avec son petit garçon dans les bras, parviendra à s’extraire de l’auto.Jimmy sera pris en chasse par la police.Il tentera de filer à pied mais effectuera une lourde chute en voulant escalader une barrière.

Les faits sont sérieux et Hélène Mascart, pour le procureur du roi, requerra une peine de trois ans, sans s’opposer à une mesure de sursis mais avec un encadrement très serré pour régler problèmes d’alcool et de violence de Jimmy.

Cette piste est également celle empruntée par MeNicolas Docquier, avocat de la défense.Il expliquera aussi qu’aucune trace de lutte n’a été relevée à l’intérieur de l’Opel Astra.Aux policiers, Malika a également assuré qu’elle n’était "pas choquée" par tout ce qui venait de se passer.Pourtant, sa réalité au quotidien semblait particulièrement dure.Un peu comme dans un épisode des "Peaky Blinders".