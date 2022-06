Gembloux: les aînés manifestent pour réclamer des banques plus accessibles (photos et vidéo)

Deux exemples locaux. Une dame voit sa carte avalée par un distributeur, impossible de la récupérer d’emblée, elle obtient un rendez-vous cinq jours plus tard. Une autre est contactée par sa banque, qui lui recommande l’achat d’un smartphone récent pour utiliser son application et ses services.

"Nous voulons faire part de l’opinion des aînés à propos de l’attitude des banques vis-à-vis de l’humain , explique Nadine Guisset, présidente du conseil consultatif des aînés. Tout est déshumanisé, les guichets ferment, on nous demande d’être connectés. Or nous ne voulons pas parler à robots, mais à des gens."

Le Conseil consultatif des aînés de Gembloux avait invité ses homologues des communes voisines. On croisait ainsi quelques habitants de Namur, Sombreffe ou La Bruyère. "Ça commence à Gembloux, mais on espère que le mouvement va prendre de l’ampleur en province de Namur, et pourquoi pas en Wallonie" , dit Patrick Daische, conseiller communal et représentant Bailli au sein du conseil consultatif des aînés. Lui aussi est remonté contre les institutions bancaires: "Des agences ont fermé durant le Covid et n’ont pas rouvert, les distributeurs de billets disparaissent les uns après les autres, les heures d’ouverture des agences se réduisent sans cesse et pour un rien il faut prendre rendez-vous. C’est gênant pour tous les clients, mais ça l’est plus encore pour les aînés. Pourquoi ne pas imaginer des employés qui se déplaceraient chez les gens, comme cela se voit dans d’autres pays?"

Encadré par la police, le cortège a défilé dans l’avenue de la faculté et la Grand’rue puis s’est arrêté au Parc d’Epinal, où le bourgmestre Benoît Dispa et l’échevin des aînés Emmanuel Delsaute (tous deux Bailli) les ont accueillis. La manifestation était organisée en bonne intelligence avec les autorités locales, qui soutiennent les aînés dans leur démarche. "Notre conseil consultatif a de très bons rapports avec les élus , souligne Nadine Guisset. Ils sont à notre écoute." Reste à voir si les banques le seront aussi.