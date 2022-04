Vers un pôle sportif complet à Gembloux?

Bref, et si le CSO se muait en un véritable pôle sportif complet. La proposition a de quoi enthousiasmer les sportifs gembloutois. D’autant qu’une telle vision pourrait se concrétiser à la faveur d’un appel à projet lancé par la Région et des subsides qui en découleraient.

Cet appel vise plus particulièrement les infrastructures partagées entre les clubs, les individus et les écoles. Le CSO coche donc toutes les cases. Alors, comme à la loterie, pour gagner le gros lot, il ne reste qu’à tenter sa chance. Le conseil communal a validé son ticket mercredi soir en décidant de déposer un dossier réalisé par la Ville avec le concours de l’ASBL Gembloux Omnisports.

5,8 millions d’euros

Rappelons que le projet d’agrandissement du CSO n’est pas neuf. "Mais au départ, le projet d’extension du centre sportif avait pour seuls objectifs d’augmenter sa capacité et de proposer de nouvelles disciplines" , a souligné Emmanuel Delsaute (Bailli), échevin des Sports. Désormais, à la faveur de la manne financière qui pourrait être allouée par la Région, et de l’acquisition de diverses parcelles appartenant à la faculté, le projet se veut plus ambitieux. "Ici, on décide de prévoir une extension plus grande, de manière à relocaliser les services aujourd’hui offerts par le complexe sportif de Chapelle-Dieu, dont la rénovation s’annonce très coûteuse."

Tellement coûteuse que repartir sur une base neuve reviendrait nettement moins cher. Selon les estimations, l’extension du CSO représenterait quelque 5800000 € dont 2100000€ subsidiables par la Région.

Reconstruire la salle du Ranil à Mazy

La Région se prononcera sur cet appel à projet avant la fin du mois de juin. Il en va de même pour un autre auquel la Ville a également décidé de répondre. Il est cette fois question de la salle du Ranil, à Mazy, qui nécessite de lourdes rénovations sur le plan énergétique.

"Le collège a chargé le BEP d’élaborer le dossier de candidature et d’examiner s’il n’est pas plus pertinent de reconstruire. C’est la conclusion à laquelle il est arrivé et l’option est présentée à la Région" , a indiqué l’échevin des Sports. Et d’ajouter: "Le projet permettra d’optimiser la pratique du sport et de rendre la salle plus fonctionnelle en prévoyant des espaces mieux agencés et apportant une solution pour la buvette du foot." L’investissement est estimé à 1270000 €, dont 70% pourraient faire l’objet d’un subside.

Une fois la décision de la Région connue, il restera à la Ville à "faire ses choix pour planifier les investissements en tenant compte de l’ensemble des appels à projets et dépenses prévisibles."