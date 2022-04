Arrestation d’un criminel en fuite dans une ferme

Le FAST Hackathon, qui avait pour objectif de retrouver 40 criminels en fuite, a été organisé par la Fugitive Active Search Team (FAST) de la Police Fédérale. La force de cette opération de recherche a résidé dans l’étroite collaboration et l’échange d’expertise entre de nombreux spécialistes de la Police Fédérale et de la Police Locale, de la Sûreté de l’État (VSSE), du Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) et des douanes et accises.