Le Cercle Royal Art et Histoire de Gembloux dépoussière l’histoire locale

Fondé en 1943, le CRAHG a connu sous les 21 ans de présidence d’Éric Béka un formidable développement. D’une centaine de membres, il en compte aujourd’hui plus de 300. Surtout, le cercle a assis sa crédibilité en renforçant la rigueur scientifique de ses publications. Il n’est d’ailleurs pas rare de les voir citées dans des études universitaires. Le CRAHG est également devenu un acteur incontournable du paysage gembloutois comme en témoigne la mise à disposition du château du Bailli dont il jouit de la cave au grenier. Ses activités dispersées y sont désormais centralisées. On y retrouve notamment le musée de la coutellerie et celui de l’histoire locale, une importante bibliothèque consacrée à la région, de nombreuses archives et un lieu d’accueil dédié à une activité phare du cercle: la généalogie."Nous sommes privilégiés. Très peu de cercles disposent de telles infrastructures."

Cure de jouvence

Cependant, les défis qui attendent Jacques Mignon, le nouveau président, investi dans le cercle depuis une dizaine d’années, sont nombreux."Un grand problème des cercles, c’est le renouvellement des membres. La moyenne d’âge augmente. Il est difficile d’attirer des jeunes", pointe Béka. Sans compter que si Gembloux connaît une importante croissance démographique, tous les nouveaux habitants ne sont pas pour autant sensibles à l’histoire locale.

" L’ambition est bien d’être plus représentatif de la Ville, d’attirer une diversité de profils, ainsi que davantage de femmes", indique Jacques Mignon. La conservation du patrimoine est l’affaire de tous. Mais comment rencontrer ces ambitions alors même qu’une image poussiéreuse colle bien trop souvent à ce genre d’association?Le principal levier serait la communication."Dans notre bulletin, nous avons deux volets, explique le président.Le premier, c’est la grande histoire, celle des spécialistes, et l’autre, c’est l’histoire locale. Pour toucher des jeunes, il faut peut-être s’intéresser davantage à cette dernière, tout en conservant un équilibre."Associations et clubs sportifs, notamment, structurent la vie des jeunes. Leur histoire pourrait les toucher et constituer une porte d’entrée vers d’autres choses.

Contenu et méthode

Mais au-delà du contenu, encore faut-il trouver le moyen de s’adresser à ce public cible. À cet effet, le CRAHG souhaite renforcer ses collaborations avec les enseignants, mais aussi jouer la carte du digital."Nous allons revoir notre site Internet et y donner plus d’informations sur l’histoire locale", annonce Jacques Mignon. La ligne du temps de Gembloux, réalisée à l’occasion du 75eanniversaire du CRAHG, y figurera. Chacun pourra même y contribuer en ajoutant de nouveaux éléments que le CRAHG se chargera de vérifier.Nous déclinerons aussi ces informations locales sur les réseaux sociaux où nous présenterons chaque mois un objet unique issu de nos collections."Reste le volet événementiel. Il connaîtra quelques changements."Nous allons aller vers des choses plus sensorielles."

En octobre, il sera ainsi question de musique dans le cadre du 100eanniversaire de l’Académie. Une conférence musicale sera organisée autour de l’opéra Wicbertus, joué à Gembloux en 1922 à l’occasion des fêtes du Millénaire. On notera en avril, l’organisation d’un séminaire, autour de la bière de l’abbaye de Gembloux, avec conférence, exposition et dégustations.