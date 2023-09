Gedinne : un bassin didactique pour les élèves et le grand public

La piscine fait 12 mètres sur 5, pour une profondeur d’1,2 m. Elle peut accueillir jusqu’à 22 personnes en même temps pour des cours de natation. C’est avant tout un outil pédagogique permettant aux enfants des écoles de l’entité, tous réseaux confondus, d’apprendre à nager.

Une ASBL est en train de se mettre en place pour proposer d’autres utilisations, hors cadre scolaire et pour tous publics, comme des cours d’aquagym ou d’aqua-fitness. Le bassin pourra également permettre à des kinés d’y faire de la rééducation, a-t-on appris ce lundi lors du conseil communal.

30€ pour une heure

Les mandataires ont approuvé le règlement redevance pour l’utilisation du bassin. Le montant de la redevance a été fixé à 30 € à l’heure (estimation 1400 heures par année). Comme l’a expliqué le bourgmestre Vincent Massinon, cette redevance a été calculée en tenant compte de plusieurs facteurs: la consommation d’énergie, le nettoyage des infrastructures (avec l’engagement d’un tiers équivalent temps plein) ainsi que les frais d’analyse de l’eau.

Une convention d’occupation du bassin a été rédigée sur base d’un modèle proposé par l’Association des établissements sportifs ASBL. Il est notamment prévu que le club utilisateur veille à ce que ses nageurs soient sous surveillance directe et constante d’au moins une personne. Les maîtres-nageurs devront être détenteurs du Brevet supérieur de sauvetage aquatique et fournir la preuve de l’entraînement annuel aux méthodes de réanimation et de sauvetage. Un règlement d’ordre intérieur a également été approuvé.

Tous les points concernant le bassin didactique ont été votés par 12 oui (les membres de la majorité, Quentin Jacques, Géraldine Godart et Laurent Fournier) et deux abstentions (Jean-Claude Grandjean et Sylvianne Simon).

Plaines de jeux et parcs

Le règlement communal relatif à l’utilisation des plaines de jeux et parcs communaux a été voté à l’unanimité des mandataires présents. Ce règlement est applicable dans l’ensemble des parcs et plaines de jeux communaux. Les plaines de jeux seront accessibles de 6 à 22 h. Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte des parcs et plaines de jeux communaux en véhicule, à vélos ou à cheval. Les vélos d’enfants de moins de 12 ans sont néanmoins autorisés.