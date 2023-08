Gedinne Summer Festival: moins grand, plus familial

Au total, 22 artistes performeront, contre 30 en 2022. La place Languillier n’accueillera plus qu’une seule grande scène tandis que de l’autre côté du ruisseau, accessible grâce à une passerelle, un très grand chapiteau remplacera la précédente scène. Les DJ electro y mixeront vendredi soir, après le quizz interactif, ainsi que samedi dès 16h30. Cette zone sera réservée à la détente, avec la présence d’un bar à cocktail.

"Des frais supplémentaires qui n’étaient pas prévus sont arrivés l’année passée, explique Noé Henrot, président du comité. Avec l’inflation, la main-d’œuvre qualifiée pour le montage de ce genre d’événement devient rare. Et puis, l’an passé, ce sont des grosses productions qui sont venues demandant du matériel cher à la location (Suarez, Black M). Si on gardait la même disposition que l’an passé, on arrivait au double du budget."

Pour la logistique et la manutention, le festival a pu compter sur l’aide d’une septantaine de sponsors locaux et nationaux. La Commune de Gedinne a quant à elle mis le chapiteau à disposition. "Ce sont des frais qu’on n’a pas", dit Noé Henrot.

Depuis 1989

Si le Gedinne Summer Festival en est à sa deuxième édition sous cette forme-ci, la fête du deuxième week-end août à Gedinne n’est pas nouvelle. À ses prémices, en 1989, elle se tenait déjà place Languillier. Elle s’est ensuite déplacée dans la cour de l’école située rue de la Croisette pour devenir les bien célèbres soirées plein air de Gedinne. "On revient à la source avec une formule plus évoluée, avec un décor nouveau pour les gens", résume Noé Henrot.

Une formule plus variée aussi, avec cette année des artistes comme James Deano (rap), Tragédie, Colt ou le groupe local Who’s next composé notamment de l’agente immobilière locale Laure Clarinval et du cuisiniste Corentin Leduc. L’ambition est de reconquérir un plus large public,

"un public transgénérationnel qu’on perdait un peu au fil des années", poursuit le président. "On avait une moyenne d’âge de 16 à 22 ans, maintenant on tourne plutôt autour des 25-35 ans. Par la disposition du site et les horaires de programmation, on arrive à des tranches festives plus segmentées, plus adaptées aux différents publics. Le comité commence à avoir des enfants et on a pensé à quelque chose pour nous aussi."

Le terrain de foot artificiel cloturé de la place du village verra se hisser en son sein un labyrinthe de châteaux gonflables. Les enfants pourront y jouer sous surveillance pendant que les parents regarderont les concerts en toute sérénité.

Pour garder l’ambiance fête locale, les organisateurs ont décidé de garder un prix d’entrée démocratique de 12,99 € par personne.

"Nous sommes vraiment imbriqués dans le village et ce qu’on souhaite avant tout, c’est de réunir les gens", dit enfin Noé Henrot.

Le programme

Vendredi

Ouverture des portes à 17h30.

Scène principale:

21h-23h: Ben B

22h-23h: Splace

23h15-00h15: James Deano

00h30-1h: Tragédie

1h-3h: DJ Ward

Chapiteau:

19h-22h45: Quizz live

Samedi

Ouverture des portes à 14h30.

Scène principale:

15h-15h45: Matho&Xal

16h-16h50: Who's next

18h: Colt

19h40-20h30: Doria D

21h30-22h30: An'om

23h20-00h20: Minno

00h45-01h45: Calumny

01h45-02h45: Basso

3h-4h: Roland Cristal

Chapiteau:

16h30-17h15: Cuebi

17h15-19h40: Chal-t

18h50-19h40: Anzano

20h30-21h30: Smako

22h30-23h30: Edward Vee

00h-00h50: Mr. Something

www.gedinnesf.be