Gedinne: une expo mêlant photo, céramique et mosaïque

Agnès Maquet habite à une dizaine de kilomètres de Givet, à Vireux-Wallerand. Éducatrice spécialisée, elle a travaillé dans un centre de jour pour handicapés mentaux adultes à Watermael-Boitsfort pendant une quarantaine d’années. Pour occuper ce petit monde, elle a dû redoubler d’imagination et proposer différents ateliers: de la vannerie, de la création de bijoux, du sport et bien d’autres choses. Dans les dernières années, elle a développé un atelier "mosaïque" et a continué chez elle pour son plaisir personnel. Elle a réalisé de nombreuses œuvres comme des sous-plats, des boîtes à bijoux ou à thé, des plateaux, des cadres-photos, des lampes ou encore des oiseaux à suspendre. Aujourd’hui, elle souhaite passer à autre chose et pense se lancer dans la peinture sur soie.

Quand la magie opère

Marie Simon est originaire de Willerzie et habite actuellement Sberchamps, près de Libramont. Sa passion pour la céramique a débuté il y a quatre ans. "À chaque ouverture du four, c’est un peu comme à Noël, c’est la magie qui opère. Parfois, c’est la déception, malheureusement: lorsqu’une bulle d’air a provoqué une explosion. Mais souvent, c’est la joie de découvrir le résultat final de mon travail", explique l’artiste. L’inspiration lui vient de tout ce qui l’entoure, de la nature et des saisons.

Son époux et son fils la soutiennent dans sa démarche, notamment en l’aidant lors de l’installation de ses expositions. "Chaque jour apporte son lot de surprises. Lors des marchés par exemple, j’ai l’occasion de rencontrer des gens avec qui j’échange mon expérience. Certains me donnent des conseils, des idées. C’est de là que naissent de belles histoires et de belles réalisations" dit encore Marie Simon.

Chapeautée par le Conseil culturel de Gedinne, l’exposition temporaire regroupant ces trois artistes est visible du mercredi au lundi de 9 à 16h à la salle des mariages de la Maison Languillier, à Gedinne. Thomas Berthe y exposera jusqu’au 18 août et les deux autres artistes jusqu’au 21 août.

Office du Tourisme de Gedinne: 061 58 74 84.