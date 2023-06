Gedinne : leur séparation, rendue houleuse par monsieur, a nécessité 20 interventions policières

L’homme a également incendié la Ford Fiesta de son ex, la nuit du 27 novembre 2021. “J’avais payé la moitié de la voiture et elle ne voulait pas me rembourser… J’avais bu du whisky, je n’avais pas l’habitude. J’ai pété un plomb”, poursuit l’intéressé.

Le parquet de Namur et le président du tribunal soulignent le nombre d’interventions policières qui ont eu lieu dans le cadre de cette séparation. “J’en dénombre 20 car monsieur faisait à chaque fois du grabuge. Il persistait”, explique la substitute Mascart. Celle-ci suggère au tribunal d’accorder une peine de probation autonome au Gedinnois, afin de le cadrer.

Une proposition sur laquelle la défense, Me Debande, saute. Pas pour cadrer l’assuétude à l’alcool de son client car il n’y aurait plus de problème à ce niveau, mais bien pour poursuivre le suivi psychologique et sa formation de chauffeur poids lourd. Jugement le 28 juin.