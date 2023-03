Gedinne : du changement au conseil communal, Pierre pour Pierre, postes pour postes

Autre changement: par courrier, Pierre Rolin a présenté sa démission de ses fonctions d’échevin et de conseiller communal ainsi que de ses mandats dérivés. Cette démission a été acceptée par 10 oui (les membres de la majorité présents ainsi que Quentin Jacques et Géraldine Godart) et 4 non (Benoît Lefèbvre, Jean-Claude Grandjean, Sylvianne Simon et Laurent Fournier). Le bourgmestre Vincent Massinon a tenu à saluer le travail réalisé par Pierre Rolin: "Permettez-moi de saluer la grande disponibilité dont Pierre a fait preuve depuis janvier 2007, pendant ses trois mandats d’échevin dont deux en tant que premier échevin. Ses nombreuses attributions l’ont amené à être disponible tout au long de presque 17 années pour de nombreuses réunions, tant en journée qu’en soirée.".

Ce départ entraîne quelques changements. Christiane Richard, issue de la liste Gedinne 2018, a prêté serment entre les mains du président de séance, Pierre Lamotte, en tant que nouvelle conseillère communale. Pierre Lamotte étant proposé comme échevin dans l’avenant au pacte de majorité, Julien Grandjean a été désigné comme nouveau président d’assemblée, entre les mains de qui le nouvel échevin a prêté serment.

Le nouveau pacte de majorité présenté par le groupe politique Gedinne 2018 a été adopté par 11 voix pour et 3 abstentions (les mandataires de la liste Aux12GEDIoui).

À la question de savoir quelles seront les attributions du nouvel échevin, le bourgmestre Vincent Massinon répond "Pierre pour Pierre, postes pour postes". Pierre Lamotte reprend donc toutes les attributions: l’agriculture, l’abattoir, le patrimoine, les cultes, les cimetières, les cérémonies patriotiques, l’environnement, la Résidence Saint-Hubert, les travaux de voiries forestières et la forêt.