On pense au déménagement de la Maison de l’Emploi vers l’ancien cercle paroissial et du Patro Saint-Exupéry vers la salle des fêtes de Malvoisin, de la transformation de l’ancienne Maison de l’Emploi en classes pour l’école communale et enfin à la transformation de l’ancien lycée pour accueillir les services communaux et du CPAS. "Dossier pour lequel nous avons obtenu un peu plus de 3 716 000€ de subsides. Les plus gros subsides jamais obtenus par notre commune. C’est sans aucun doute grâce à la grande qualité du dossier administratif déposé à la Région wallonne ", a souligné le bourgmestre Vincent Massinon. On peut encore citer la finalisation du bassin didactique, l’agrandissement du rez-de-chaussée des Arpents Verts ou la vente du Village de Vacances de Vencimont.

Des agents à la retraite

Jacqueline Demaret est entrée en fonction comme ouvrière polyvalente en 2009. Elle a ensuite travaillé comme technicienne de surface et s’est occupée de l’encadrement des enfants au sein des écoles. Elle a été admise à la retraite le 1er février 2020.

Stéphane Naiss est entré en fonction comme ouvrier forestier en 1994. Il est retraité depuis le 1er mai 2020.

Philippe Pisvin a été engagé comme ouvrier contractuel en 1992. Il est retraité depuis le 1er octobre 2021.

Béatrice Henin est entrée en fonction comme accueillante extrascolaire en 2005. Admise à la retraite le 1er juin 2021, elle est décédée le 25 février 2022.

Patrice Piron est entré en fonction comme employé à l’Office du Tourisme en 2004. Il est pensionné depuis le 1er mai 2021.

Christine Adam travaillait comme employée administrative au CPAS depuis 2009. Elle est pensionnée depuis le 1er juin 2021.

Véronique Fontaine était préposée au service des repas à domicile depuis 2009. Elle a été admise à la retraite le 1er août 2021.

Marie-France Mignon est entrée en fonction comme chauffeur de bus et préposée aux repas à domicile en 2012. Elle est retraitée depuis le 1er octobre 2021.

Viviane Thiry est entrée en fonction comme accueillante extrascolaire en 2016. Elle est devenue ouvrière polyvalente en 2019 et est retraitée depuis le 1er août 2022.