Depuis plus de 20 ans, Hans Vandervoorde transmet aux jeunes de 4 à 18 ans l’art qu’il pratique lui depuis 30 ans. Il apprend à tous le respect de soi et des autres, la rectitude, la sincérité ainsi que les autres vertus du Bushido. Hans continue son apprentissage en se rendant régulièrement à des stages auprès du maître fondateur du Wa-Jutsu. Hans s’est vu remettre le Mérite du Fair-Play 2022.

Le mérite sportif 2022 a été décerné à Line Dubois. Cavalière depuis sa plus tendre enfance, les chevaux font partie de sa vie. Elle a appris à monter dans le manège de Sart-Custinne. C’est avec Barbara Bienfait qu’elle a découvert l’endurance équestre, une discipline souvent comparée au marathon en athlétisme. "La première compétition se déroule en 2019. Les qualifications nationales sont réussies en six courses (de 40 km, 60 km et 80 km). Travaillant dans une écurie professionnelle en France durant les étés 2020 et 2021, notre lauréate aura l’opportunité de participer à ses premières courses internationales de 100 et 120 km. L’année 2022 l’a vue participer aux championnats d’Europe Junior avec l’équipe nationale belge. Qualification en poche, elle participera aux mondiaux en France cette année", a rappelé l’échevin des sports avant de remettre le trophée à Line Dubois, qui a vécu ses aventures avec son cheval Djainm.

Bonne saison dans les clubs

Daniel Normand a souligné la bonne saison des trois clubs de football de l’entité, avec notamment la montée de l’équipe de Rienne Sport après un tour final très disputé avec Gedinne B et Ciney B surtout.

Une des quatre équipes du TT Les Croisettes s’est particulièrement distinguée. Son succès en D6 lui a permis de monter d’une division. Cette équipe est composée de Charly André, Sandrine Laffut, Emma Piraux, Anicia Léonet, Clémence Léonet, Maxime Léonet, Denis Pisvin et Benoît Culot.

"Depuis l’occupation de ses nouvelles installations offertes par la commune de Gedinne, le tennis club de Gedinne ne cesse de faire exploser les résultats, que ce soit au niveau de ses affiliés, au niveau de son tournoi annuel ou lors des championnats", a dit Daniel Normand. En 2022, c’est l’équipe Dames 25 qui s’est particulièrement distinguée. Elle a eu l’honneur d’accueillir le Tennis Club’t Lobbeke pour les 8 de finale inter-régions. L’équipe gedinnoise est composée de Martine Laffut, Nadège Theret, Audrey Severin, Laura Simoni, Eléna Waldrant, Cécilia Mottet et Nathlie Falcon.