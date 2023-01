Gedinne: le dernier conseil de la directrice générale Ginette Brichet

Ce mercredi 25 janvier, elle assistait à son dernier conseil communal en tant que directrice générale. Au terme du conseil, elle a été mise à l’honneur par tous les membres du conseil.

Dans la suite du conseil, il a été notamment question de l’Accueil Temps Libre avec le rapport d’activités 2021/2022 et le plan d’actions 2022/2023. Le bourgmestre Vincent Massinon a informé les membres du conseil du fait que, durant l’année 2023, plusieurs activités seront délocalisées vers d’autres lieux comme les Arpents Verts.

6 bornes de recharge

Les véhicules électriques font leur apparition dans nos contrées. Des bornes de rechargement devront être installées sur le territoire de la commune. Le Ministre Henry a lancé un appel à intérêt auprès des communes de Wallonie pour le lancement des futurs marchés de concession. La commune de Gedinne a décidé de faire confiance à l’Agence de Développement Territorial qui travaillera sur un territoire supra communal défini. Son rôle se limitera aux procédures de bonne exécution et le respect des travaux relatifs à l’implémentation effective des points de recharge par le concessionnaire jusqu’au terme de l’échéance opérationnelle programmée. Sur le territoire gedinnois, on parle de 6 bornes de recharge.

Question supracommunalité, en novembre 2021, un arrêté ministériel octroyait une subvention à la ville de Dinant, porteuse du projet en faveur du développement du projet "Territoire dinantais Meuse-Condroz" dans le cadre de l’appel à projets "soutien aux projets supracommunaux" pour l’année 2022. Une prolongation de la subvention a été accordée par l’équipe du ministre Collignon pour l’année 2023. Les membres du conseil ont donc décidé de marquer leur accord sur la prolongation aux mêmes conditions de cette convention. Le bourgmestre a expliqué que ces réunions entre bourgmestres permettent de se rencontrer et de partager des idées. Parmi les thèmes abordés, on peut citer l’influence des réseaux sociaux sur la vie des mandataires, l’avenir des églises, etc. À ce sujet, le conseiller Quentin Jacques (Écolo & MC) a rappelé que les églises sont des lieux soutenus par les deniers communaux. Il souhaiterait qu’elles puissent s’ouvrir davantage vers l’extérieur.

Services communaux et CPAS à la Croisette

Autre point, le site de la Croisette accueillera prochainement les services communaux et de CPAS. Les mandataires communaux ont approuvé le projet d’acte pour acquérir une emprise à usage de voirie reliant la rue de la Croisette et la rue Fonte Voie à Gedinne. Elle est située sur une parcelle appartenant à la Fédération Wallonie Bruxelles. Étant donné que cette nouvelle voirie sera située entre la future maison communale et le CPAS et l’école, un règlement de police devra être établi afin de limiter la circulation à cet endroit.