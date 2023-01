Gedinne: ils ont écoulé un kilo de cannabis

Deux dealers de la région de Gedinne ont été interpellés le 20 juin 2019 lors d’un contrôle de police. Une forte odeur de stupéfiants émanait de la Renault Clio dans laquelle ils se trouvaient. L’un d’eux a immédiatement remis la barrette de 50g de résine de cannabis et les 120g d’herbe qu’il détenait. Les deux individus n’ont pas traîné non plus pour tout déballer à la police. Ils vendaient ensemble à une quinzaine de clients (dont un mineur de moins de 16ans) depuis le mois de janvier 2019. Ils se partageaient les bénéfices. En six mois, ils auraient ainsi vendu 850 de cannabis et 150 g de shit.