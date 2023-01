Gedinne : les Gland’houilles au Pays de la vannerie, une exposition à vivre en famille

La reine de la récup

Maruska Fontaine, elle, adore dessiner et a toujours été très bricoleuse. Une véritable MacGyver. Il y a 3 ou 4 ans, lorsqu’une amie partage avec elle une photo de petits personnages réalisés avec des glands, des noix, etc., Maruska trouve l’idée originale et rigolote. Elle réalise sa première Gland’houille. Les idées fusent, très vite, d’autres Gland’houilles prennent forme. Ces personnages, elle les réalise d’abord pour elle. Elle les partage sur Facebook en les accompagnant d’une petite phrase, d’un mot d’explication. Tout est sujet d’inspiration: phrase, rencontre, événement, objet, etc. C’est ainsi qu’un catadioptre trouvé au bord de la route est devenu un arbre de Noël. Les principaux matériaux restent bien sûr les glands, les marrons, les noix, qu’elle ramasse dans la nature.

Avant l’installation de l’exposition, les deux dames ne se connaissaient pas. Les paniers en osier de Catherine Piraux sont devenus des maisons pour les gland’houilles de Maruska. Un mariage à merveille ! Cette exposition a donné à Maruska l’envie d’aller plus loin. Actuellement, elle finalise un conte pour enfants qui pourra être matérialisé à l’aide des G land’houilles. Ces personnages lui permettent également de travailler sur le développement personnel des gens lors des ateliers qu’elle anime pour les adultes. Ce sont de véritables objets de thérapie pour ceux qui souhaitent rebooster leur confiance, se libérer des barrières que l’on se met souvent malgré soi, etc.