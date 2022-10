Les autorités livrent la description suivante: "Rosa Vanden Houte mesure environ 1m70 et est très maigre. Elle a des cheveux mi-longs teints en foncé et peut porter des lunettes. On ignore sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition, mais elle est probablement vêtue de façon négligée. Rosa peut paraître désorientée."

Des recherches impliquant d’importants moyens ont été menées dimanche et ont repris ce lundi matin, indique le parquet de Namur.

Les personnes disposant d’informations concernant cette disparition inquiétante sont invitées à contacter le numéro gratuit 0800/30 300 (24 h/24).