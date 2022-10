Face à la mer, face à la mort : plongée dans le quotidien de trois pécheurs chiliens

Dans un film mêlant faits réel et trame fictionnelle, le pêcheur Guillermo est au centre du récit. Un héros écorché, éprouvant une addiction morbide à la mer. Un héros partagé entre une envie lancinante d’y mourir et en même temps de la quitter. Un héros en proie à des blessures familiales aussi.

"Quand je me lance dans un film, je cherche des gens qui portent les mêmes stigmates que moi. ", lance Benjamin. "Ce documentaire parle du dépassement de ses peurs. Moi qui ai failli mourir à la naissance, j’aime bien confronter ma peur de la mort, de l’étouffement, de ma claustrophobie, de ma peur du temps qui passe. En mer, j’ai rencontré des gens qui étaient en lutte contre des éléments extrêmes, des tempêtes difficiles. Je me suis demandé ce qu’il se passe quand on ne craint plus la mort qui nous attend et que nous acceptons notre condition."

Le charme du noir et blanc

Le réalisateur a aussi travaillé sur l’aspect photographique du film. Il ramène de ses allées et venues au Chili un reportage photo transcendant, tout en noir et blanc. Il voulait le film de la même veine. "En couleur tout me semblait trop concret. Comme mon film part du livre de Francisco Coloane, un Chilien qui faisait beaucoup de trajets en bateau, je voulais cet aspect romanesque. En noir et blanc, on peut imaginer un hors-champ.", explique l’homme, ajoutant que c’est grâce à ce livre qu’il est allé voir sur place.

Et il a bien fait car c’est lors de ce premier repérage qu’il a fait la rencontre de Guillermo. "Il m’a déposé sur un bateau à 4h du matin jusque 7 h. Avec lui, ça a matché directement. J’ai écrit un scénario et je suis rentré en Belgique. J’ai appris que le groupe de pêcheurs se séparait. J’ai rencontré une vingtaine d’autres pêcheurs mais quelque part en moi je savais que c’était vraiment eux que je voulais.", raconte-t-il.

En toile de fond, une envie: celle de grandir ensemble, de se voir évoluer mutuellement. Benjamin reçoit toujours des nouvelles de Guillermo, Andrès, Claudio et les autres. Devenu chalutier, Guillermo passe un peu moins de temps en mer et peut revoir son fils toutes les deux semaines.

Né en 1981 à Malvoisin (Gedinne), Benjamin Colaux a longtemps vécu à Mahoux avant d’atterrir à Bruxelles pour les besoins de son métier. Ce vendredi, Austral sera diffusé à 20 h 15 sur le grand écran de sa commune natale, au Cinégedinne, en sa présence.

D’autres projections spéciales sont prévues: le 8/11 à 20h au Cinépoincom de Marche ; le 16/11 à 19h30 au Caméo à Namur ; le 19/11 à 19h aux Sorbiers à Hastière ; le 24/11 à 20h au Quai 10 à Charleroi et le 29/11 à 19h30 aux Grignoux à Liège.