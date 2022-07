Les amateurs d’aéromodélisme ont été comblés

Daniel Allkemper, une des chevilles ouvrières du club, en rappelle l’origine: " L’aéromodélisme dans la région a commencé vers 1960 avec la création de deux clubs: l’Épervier Club de Bouillon et le club Jean Mermoz de Gedinne. On y pratiquait uniquement le vol libre et le vol circulaire. En 1967, le Model Air Club des Ardennes a vu le jour, rassemblant tous les modélistes du sud de la Province. En 1980, quelques membres quittent le groupe et donnent l’envol officiel du Club Les Faucons en 1981, à Gedinne. Par la suite, nous déménageons vers Houdremont près de la ferme de Longchamps puis le long de la grand-route. En 2000, la Commune a aidé le club à aménager un site réservé à notre passion. Depuis, nous nous retrouvons régulièrement ici pour faire voler nos machines et partager notre passion avec d’autres ".

Au cours de cette journée, les amateurs de petits avions ont eu l’occasion d’assister à un véritable show. Les plus petits n’ont pas été oubliés puisque des largages de bonbons ont été organisés durant l’après-midi.