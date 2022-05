Gedinne-Vresse: revenu de la brocante, il poursuit son voisin avec une lame de 30cm, même le coup de semonce de la police ne l’a pas calmé

Heureusement, les policiers arrivent sur place. " À ce moment, Julien se cache derrière un hangar. Il prend ensuite la fuite dans un champ avant de faire demi-tour vers les policiers dans un état de furie. Ne sachant pas s’il avait toujours le couteau en sa possession, ils font usage du spray lacrymogène ", précise la partie civile qui représente deux des policiers présents ce jour-là. Un des agents doit même tirer un coup de semonce pour tenter de calmer l’individu.

Mais l’homme est furibard. Il se débat dans tous les sens et tente de porter des coups. Y compris dans le combi de police. L’un des policiers reçoit un coup de pied à une main, lui occasionnant une fracture d’un doigt et une incapacité de travail de plus de quatre mois. Même s’il ne se souvient pas de tout, Julien est en aveux des faits commis.

Le 6 janvier 2019, c’est à sa compagne que le prévenu a porté un coup de pied avant de la projeter au sol. " Ce fait n’était pas isolé. Il y a eu des épisodes de violences physiques et mentales, de séquestration ou de menaces mais elle n’a pas déposé plainte par peur de représailles ", indique l’avocat de la victime.

Sans avocat, l’auteur des faits a demandé un sursis probatoire. Jugement le 8 juin.