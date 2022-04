Gedinne: moment d’accueil et d’information pour les 20 réfugiés ukrainiens

Le lundi 11 avril, à l’initiative du CPAS de Gedinne, tous étaient conviés à un moment d’accueil et de convivialité dans les installations du cinéma de Gedinne. Dans un premier temps, Magali Bihain, présidente du CPAS, a donné les informations utiles aux niveaux des démarches à effectuer et rappelé les aides auxquels les réfugiés ont droit. Différentes thématiques ont été abordées: l’aide sociale, les allocations familiales, la mutuelle, l’ouverture d’un compte bancaire, le travail, l’enseignement, la téléphonie, etc.

Pour répondre aux différentes questions, Magali Bihain était entourée de Mélanie Wilemme, directrice générale du CPAS. Géraldine Arnould, traductrice originaire de Sart-Custinne, assurait la bonne compréhension. Le bourgmestre gedinnois, Vincent Massinon, était également présent ainsi que plusieurs assistantes sociales.

Organiser des moments de rencontre

Un des projets du CPAS de Gedinne est de permettre aux personnes ukrainiennes de se retrouver entre elles. Ces moments de rencontre pourraient avoir lieu à la maison communautaire de Willerzie. Cela permettrait aussi aux familles d’accueil de souffler un peu. D’ici quelques semaines, le centre Fedasil proposera les cours de français afin de permettre aux Ukrainiens de s’intégrer plus facilement dans notre région.