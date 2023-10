Floreffe : les policiers en classe pour arrêter... le harcèlement (vidéo)

Les présentations faites – et l’inévitable question "vous avez déjà tiré sur quelqu’un ?" écartée –, le binôme explique les raisons de sa présence, ce vendredi matin, devant la (très petite) classe de 6e primaire de Marc Piengeon. Pas question d’arrêter quelqu’un mais d’empêcher les enfants de se faire du mal. Physique et/ou psychologique, volontairement ou pas. Les deux heures de cours vont être consacrées à la “prévention harcèlement”. Le mot est lâché, évocateur, le brainstorming peut commencer.

Adrien et Perrine vont au tableau, ils seront secrétaires pour noter les trois mots qui traversent l’esprit de chacun de leurs congénères. Pêle-mêle: "Angoisse, isolement, dépression, méchanceté, gros mots, coups, ne plus vivre, suicide… malheureusement. " Ces mots, on peut les trier, expliquent les deux intervenants, selon trois catégories: l’auteur, la victime et le témoin, qui peut être passif ou actif, fermer les yeux ou applaudir le harceleur, quitte même à le devenir à son tour. "Cela peut se passer partout, en classe, dans son club de sport, explique Isabelle Ramoisy. L’auteur, c’est celui qui s’en prend à la victime, encourage les autres à ne pas l’aimer, la frappe. La victime, c’est la pauvre personne qui n’a rien demandé. Les raisons peuvent être diverses: les résultats scolaires, une différence physique, une origine, une couleur qu’on porte, la taille… alors qu’il y a des super-joueurs de foot qui sont tout petits ! En France, on estime un enfant sur dix est victime de harcèlement, et dans la moitié des cas, il continue après l’école sur les réseaux."

Naturellement, une dispute est vite arrivée. Le harcèlement, c’est autre chose, il s’inscrit dans le temps. "Après une dispute, on passe à autre chose, développe David Rogiers. On se respecte sans être obligés d’être copains. La relation est égalitaire. Le harcèlement, qui peut partir du même sujet de dispute, lui, revient tous les jours, sans arrêt. Avec une prise de pouvoir de l’auteur." Il va cacher les affaires de sa proie, écraser sa collation, lui faire un croche-pied… "Il est rare qu’il s’arrête de lui-même, il faut un élément déclencheur. Si le harceleur est démasqué, il va trouver ça nettement moins marrant. "

©EdA-Vincent Lorent

Pas besoin d’être un héros

Comment réagir face au harceleur ? "On répond aux imbéciles par le silence, elle dit ma maman ! ", lance un écolier. Les mamans n’ont pas tort, il faut en tout cas éviter l’escalade, la violence comme réponse. "Sans besoin de cape de héros ", le monde extérieur peut aussi faire quelque chose. "La victime peut en parler à son grand frère, à ses parents, continue David Rogiers. Les copains de classe peuvent faire passer le mot aux adultes qui auront l’obligation de faire quelque chose. Ça n’a rien à voir avec la balance qui va dénoncer quelqu’un pour qu’il se fasse punir. Ici, l’intérêt, c’est la victime." Puis, il y a le 103, le numéro de téléphone gratuit et anonyme du service Écoute-Enfants, qui peut donner, sinon l’alerte, des conseils.

La feuille de papier, flippante

©EdA-Vincent Lorent

En fin de séance, l’inspecteur Rogiers a lu l’histoire d’une jeune fille, en proie au harcèlement. Les élèves ne s’attendaient pas à ce que le policier en fasse une boulette de papier, au fil des situations difficiles traversées par l’autrice, de son repli. Avant de la jeter à terre, sans défense. " Flippant !" Dans le mouvement inverse, à chaque main tendue vers la victime, l’agent a redonné forme à la feuille. Meurtrie, malgré tout. " Il reste des traces, là où elle se déchirera plus facilement."

"Mieux armer la victime, conscientiser les témoins"

Isabelle, vous êtes-vous déjà retrouvée à donner cet atelier dans des classes où avaient lieu des faits de harcèlement ?

Oui, il est déjà arrivé qu’un(e) élève quitte subitement la classe en pleurant. À ce moment, la victime est identifiée et le centre PMS (psycho-médico-social) la prend en charge. Il est aussi arrivé que des écoles contactent notre service d’aide aux victimes. Reste à savoir comment traiter la situation. Il arrive aussi que des parents, mis au courant de la séance, entrent en contact avec la police de quartier. Nous collaborons alors avec l’école et le PMS.

La solution peut être la judiciarisation, parfois ?

Quand les parents portent plainte, mais c’est rare. Mais je crois que ça fait alors plus de tort que de bien. La solution n’est pas la justice pour du harcèlement en primaire.

Quel est le but de ces séances ?

Avant tout, viser les victimes potentielles, mieux les armer à détecter si elles sont harcelées. Nous voulons conscientiser les témoins inactifs ou encourageants. Puis, nous espérons toujours développer de l’empathie chez les harceleurs.

Cela fait donc dix ans que vous allez dans les écoles.

En dix ans, le phénomène a pris de l’ampleur avec le cyber-harcèlement qui ne laisse aucun répit aux victimes. En primaire, ce qui se passe à l’école y reste, peu ont un GSM. Par contre, en secondaire, c’est un problème réel. Nous avançons avec notre expérience et le soutien de notre chef de corps. Cette année, nous toucherons 1 000 élèves.

Pour un public de 5e et rhéto, vous proposez aussi des ateliers de prévention des violences au sein des couples d’ados.

Juste avant le Covid, nos services ont très souvent été confrontés à des violences intrafamiliales. Victimes comme auteurs sont de plus en plus jeunes. Avec des questions comme "Mon compagnon peut-il exiger d’avoir tous mes codes d’accès à mes messageries ? Ma copine peut-elle me localiser 24 h/24 ? Est-ce normal qu’il ou elle trie mes fréquentations ?" Cela pose la question de ce qu’on peut faire ou non par amour. Les violences ne sont pas que physiques. Deux années de suite, nous avons informé 500 élèves de 5e et 6e rénovées du Séminaire. Mais, depuis le Covid, on ne comprend pas pourquoi les écoles secondaires n’accrochent plus à ce programme.

Alexis Seny