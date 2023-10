Floreffe: un show d'impro théâtrale qui s'inspire du catch

Il s’agit d’un spectacle d’improvisation théâtrale qui s’inspire des codes du catch. "Des improvisateurs professionnels belges, suisses et québécois enfilent leurs costumes de strass et paillettes pour se livrer à une lutte scénique sans merci, ni s’il vous plaît. En duo, les catcheurs devront relever des défis colossaux face à des adversaires tenaces. L’arbitre aura la main pour gérer les tensions. Mais le monde du catch n’est pas tout rose, la triche et les débordements se passent de commentaires. La provocation des artistes n’a aucune limite. Jusqu’où vont-ils aller ? Et l’arbitre, seul, arrive a-t-il à les arrêter ?"