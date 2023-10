Floriffoux: un éventail inédit de regards photographiques pour inaugurer la nouvelle salle du village

Depuis cinq ans, plusieurs passionnés se retrouvent au centre culturel pour des moments d’échange autour des expériences photographiques. Ces rencontres sont un espace pour apprendre non pas à photographier mais à décrypter, interpréter, définir l’univers d’une composition photographique.

L’occasion d’apprendre à devenir un spectateur attentif: "C’est en 2019, que nous avons porté sur les fonts baptismaux ces rencontres, deux jeudis par mois, raconte Laurence Bouvin. On y partage nos expériences sans le moindre jugement. On se lance aussi des défis et on propose des sorties photographiques".