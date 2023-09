Floreffe : pour empêcher l’accès au pont ferroviaire depuis le halage, 40 big bags pas beaux mais plus difficiles à vandaliser

Plus esthétique, c’est plus vandalisable

À terme, un mur "Lego" remplacera ces big bags pour le moins peu bucoliques.

" Il s’agit d’une mesure destinée à éviter tout accident/incident lié à une intrusion sur le domaine ferroviaire puisque des individus utilisent fréquemment ce “non-accès” pour emprunter le pont enjambant la Sambre, explique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. Chaque année, au moment du festival, le nombre de ces comportements interdits et dangereux augmente fortement. "

Une solution plus esthétique avait pourtant été choisie, mais… "Préventivement à l’édition 2023, Infrabel a donc placé à cet endroit des clôtures supposées empêcher toute escalade du talus. Nous le dénonçons et le déplorons: ces clôtures ont été vandalisées quelques jours avant l’ouverture du festival. En dernière minute, nous avons dû trouver une alternative et avons en effet fait placer ces big bags. Il s’agit d’une solution temporaire avant la pose d’un mur bâti à l’aide de blocs “type lego” qu’il ne sera plus possible de vandaliser et, nous l’espérons en tout cas, qui s’avéreront dissuasifs. Il s’agit d’une solution un peu “sur mesure” mais qui s’inscrit dans une politique globale de lutte contre les intrusions sur le domaine ferroviaire. Ces intrusions font de nombreuses victimes chaque année et ont également un lourd impact sur la régularité du trafic avec 6 morts en 2022 et un retard record de 10h par jour pour cette même année."

Des coups de cutter

Dans ces imposants big bags, il y a des grosses pierres, ce que tout le monde a désormais pu constater. "Parce que certaines personnes s’en sont même prises aux big bags en donnant des coups de cutter ce qui a fait se déverser les cailloux qu’ils contiennent. Infrabel étant une entreprise publique, ces dégradations sont dès lors supportées financièrement par le contribuable… "

Côté contre-halage, également accessible aux piétons et autres cyclistes, une haute clôture a également été installée aux abords du pont. " Si elle venait à être saccagée dans le futur, nous n’aurons d’autre choix que de procéder, là aussi, à l’aménagement d’un mur afin d’éviter les coûts démesurés d’une remise en état des clôtures “à répétition”."