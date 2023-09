Floreffe: l’échevin démissionnaire, Cédric Duquet, sera remplacé par Maxime Despontin

Élu sur la liste DéFI, Cédric a vécu cinq années plutôt compliquées. "Ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Il y a eu la crise Covid qui a nécessité pas mal de travail, les inondations mais aussi surtout le changement de majorité. Une décision qui ne fut pas simple à prendre. En s’associant avec le RPF, ma vie politique a toutefois changé avec Philippe Vautard qui savait prendre des décisions. Le travail au sein du collège était aussi plus agréable."

Un départ que regrette bien évidemment le bourgmestre. "J’ai toujours apprécié sa spontanéité. Mais aussi son expertise technique. Cédric n’hésitait pas à aller à la rencontre des gens qui vivent la situation sur le terrain. Avant de prendre une décision, il tenait à interroger les responsables."

Pour reprendre le mandat, deux possibilités s’offraient à Défi. "Stéphanie Stroobants, qui a récolté plus de voix, a renoncé. C’est dès lors le plus jeune conseiller Maxime Despontin qui entre au collège."

Arrivé en mai 2022 pour remplacer Philippe Hermand, le Franièrois qui vient de souffler ses 32 bougies, reprend donc les principales attributions comme le sport, les associations, les festivités, la sécurité et la mobilité routière, l’agriculture, et les plaines de jeux. "J’ai bien évidemment un peu d’appréhension. Alors que nous allons entrer dans une période électorale, ce sera une année d’apprentissage. Collaborateur juridique au SPW, j’ai obtenu une réduction du temps de travail." Et Philippe Vautard de rassurer "Maxime connaît déjà le monde l’administration et son fonctionnement. Il hérite de gros dossiers mais on va l’épauler."