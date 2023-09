Il est vrai qu’il y avait déjà eu beaucoup de changements suite au renversement de la majorité Écolo-PS-DéFI, en mai 2022. Pour rappel, les élus DéFI (emmenés par les deux échevins Olivier Trips et Cédric Duquet, qui rejoindraient neuf mois plus tard les Engagés) avaient retiré la prise et décidé de s’associer au groupe RPF, jusque-là dans l’opposition malgré son 1er score au précédent scrutin communal.

Cela n’a pas pour autant calmé le jeu des chaises musicales. En juin dernier, l’échevin des finances Damian Habran (RPF et président de section locale du MR) présentait sa démission au conseil communal, pour cause de déménagement. À l’époque, en coulisses, un autre échevin préparait sa sortie: Cédric Duquet, en charge de la mobilité, de la vie associative, des aînés et des sports, et président du centre sportif communal, notamment.

Avant l’été, l’ex-DéFI et désormais Engagé avait ainsi mis au courant le personnel communal de sa prochaine démission tout en donnant rendez-vous à la presse en septembre, moment où son départ serait effectif. Aussi, pour ne pas accentuer le fait que deux échevins qui se retirent au même moment, ça fait quand même beaucoup.

Pourtant, depuis le début des vacances, l’élu, qui déménage à Mettet, ne s’est guère plus montré dans la vie publique floreffoise.

Ce lundi soir, lors du conseil communal de rentrée, il présentera donc sa démission et son successeur.