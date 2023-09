Floreffe: la renaissance en bord de Sambre, voici vingt ans

En bord de Sambre aussi, on a passé un cap, en ce début septembre. Celui des vingt printemps, pour le club du président Christophe Plomteux. "On avait préparé un PowerPoint reprenant des photos souvenirs, qu’on a diffusées pendant le souper, ce samedi , explique ce dernier. Il y a eu quelques belles surprises, pour la centaine de personnes présentes. On n’avait rien prévu d’autre, mais on refera peut-être une manifestation en cours de saison."