Floreffe : plus de 100 cigognes font une halte, quel spectacle pour les petits et les grands (photos)

Vers 19 h, la plus grande partie des cigognes était concentrée sur les toits entre les sites industriels du BEP, des Bétons BPMN et d’ArcelorMittal. À côté de ces groupes, des cigognes plus solitaires ont trouvé refuge sur les poteaux d’éclairage tout le long de la Nationale jusqu’au carrefour situé au-dessus de Materne. Des automobilistes ont arrêté leur véhicule pour assister à ce spectacle étonnant. Encore plus pour les enfants.