Ça se paie cash à Floreffe/Malonne: des distributeurs de billets apparaissent, d’autres disparaissent...

©

Mais, voilà, les machines de Batopin étaient à peine installées, au début de l’été, que l’agence Belfius a affiché un avis au sein de son agence. " Les distributeurs de billets y seront retirés entre le 28/08 et le 08/09/2023. Il ne sera plus possible de retirer ou déposer de l’argent dans votre agence. Vous pourrez toutefois vous y rendre pour toutes vos opérations n’impliquant pas du cash." Tout cela sous le titre: " Votre distributeur de billets déménage bientôt ".

Bientôt, c’était il y a un mois

En réalité, il déménage dans les limbes, dans le passé. Les deux appareils de Floreffe-centre le remplacent. Confirmation d’Ulrike Pommée, attachée de presse du groupe Belfius. "La suppression des automates à Floreffe est en effet due à l’installation des automates de Batopin dans le centre de Floreffe. Batopin a été créé par les 4 grandes banques du pays (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) dans le but d’optimiser la distribution des distributeurs de billets afin qu’il n’y ait pas de"trous noirs" (zones géographiques dépourvues d’ATM’s – NDLR. Automated Teller Machines)."

Avec le déploiement des automates de Batopin, il est ainsi prévu que ceux du quatuor de banques situés à proximité du point cash Batopin en question soient supprimés dans un délai de quelques mois.

"Ni Belfius, ni les autres banques du “G4” ne fourniront de nouveaux sites ATM à proximité d’un site Batopin, tout comme Floreffe, continue la chargée de communication. Batopin détermine le nombre d’automates à placer sur un site donné en fonction de l’utilisation des automates des quatre grandes banques et de la capacité des automates que Batopin installe. Cependant, les appareils cashless restent dans toutes les agences Belfius. Chaque agence Belfius dispose donc d’au moins un terminal avec ces fonctionnalités: consultation du solde, virements, extraits de compte, initialisation & modification du code PIN, mise à jour e-ID, Mastercard/Visa prepaid: charger & décharger. "

Rien n’est perdu?

Ça ne contente pas les usagers déçus dont beaucoup habitant le coin affirment qu’ils devront faire beaucoup plus de km en voiture pour remplir leur portefeuille d’argent liquide. Peuvent-ils espérer, alors, une installation Batopin supplémentaire. Pour le groupement bancaire, Catherine D’hooghe explique: "En ce qui concerne Batopin, nous avions prévu d’être présents et d’offrir ainsi une alternative à Floreffe de toute façon, quelle qu’ait été la décision de Belfius pour Malonne – y rester ou non. Dans la liste initiale, aucun autre emplacement n’était prévu. Aujourd’hui, toutefois, un point cash pourrait encore être envisagé à Malonne, mais celui-ci doit être discuté et approuvé par la Banque Nationale de Belgique."