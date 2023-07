Robert la licorne propage une vague arc-en-ciel sur l'abbaye de Floreffe

Tout ça sort tout droit de l’esprit déjanté de la compagnie Boîte à clous, collectif d’artistes né il y a 25 ans et situé à Forest. On y retrouve des plasticiens, des musiciens et des comédiens, réunis autour de projets de spectacles de marionnettes, d’objets ou d’art de rue. Ainsi est né Robert. "Sa conception a pris trois mois, indique la fée René. Il s’agit d’une structure reliée avec des barres d’aluminium. Ce n’est pas très lourd, donc on n’accepte que des petits gabarits dessus. "

"Et le consentement, t’y as pensé ?"

Si les plus petits demandaient tous sagement la permission de monter sur le dos de cette licorne géante, ce n’était pas toujours le cas des plus grands. Certains se sont permis quelques libertés avec Robert. dont celle de toucher son train arrière et ses parties intimes. "Et le consentement, t’y as pensé ? Je ne l’ai jamais vu dire 'oui' de la tête", réplique René. S’ensuivra une petite discussion qui se clôturera avec courtoisie.

L’occasion d’explorer la facette engagée de Robert. Pour la communauté LGBTQIA +, la licorne arc-en-ciel est bien souvent un symbole fort. "Pour nous, Robert, c’est un support qu’on met à disposition des spectateurs. Chacun se l’accapare et l’interprète comme il l’entend. On joue sur plusieurs tableaux: on s’adresse aussi bien aux petits, qui voient ça avec des yeux émerveillés, qu’aux grands."