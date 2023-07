"Profitez de votre vie, et de votre mort": en feu, la calèche aux âmes a transporté le public à Esperanzah! (photos & vidéo)

Bon, il a fallu que chaque spectateur se fasse sa place, son trou, assis comme il pouvait ou accroupi pour entrevoir le spectacle. "Baissez-vous", gueulait l’un, à l’arrière. "Oui, mais il y a une poubelle", gémissait une colonne humaine, incapable d’aller plus bas, sous peine de se priver du spectacle, intense. "Cette calèche, c’était un corbillard hippomobile qui provient de France et qui a transporté de nombreuses âmes à l’époque", explique Sébastien Goderniaux, qui fait partie de la Compagnie des 7 vies (basée à Lessive) et gère les spectacles d’arts de la rue à Esperanzah ! depuis plus de 10 ans.

Le spectacle qu’il propose avec sa compagnie évoque la mort de façon subliminale. "C’est comme une fable. Chacun voit ce qu’il a envie d’y voir, confie-t-il. En réalité, on ne sait pas combien de vies on a et à la quantième on est. "

À travers la magie des flammes, souffleurs de feu, envolées poétiques et danses enflammées, la calèche a fait le lien entre les âmes bien vivantes (et bruyantes, on ne refait pas le festivalier chauffé à blanc), ici, et celles de l’au-delà. Interprétant merveilleusement le rôle de l’âme, Alain a bercé le public aux sons du gong et des bols tibétains, touchant les gens dans leur cœur et dans… leur âme.

"La mort est un sujet universel car elle concerne (ra) tout le monde, chacun va passer de l’autre côté, indique Marie Saussus, poétesse et slameuse dont le micro n’était malheureusement pas assez puissant, ce soir. Mais la mort fait aussi partie de la vie car l’une ne va pas sans l’autre, et elle n’est pas vue ici comme une fin en soi."

Le public peut l’interpréter de mille façons et a été séduit par ce que l’on pourrait qualifier finalement d’une belle ode à la vie et à la mort, et impressionné par la dextérité des jongleurs de feu et de milliers d’étincelles.

Pour les personnes qui souhaiteraient encore en prendre plein la vue, la Calèche aux âmes poursuivra sa tournée au festival des arts de la rue le 5 août à Waulsort (Hastière), sans doute dans de meilleures conditions.