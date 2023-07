Festival de looks décalés à Esperanzah!: chaque festivalier vient avec ses goûts et ses couleurs (photos)

Même avec un chapeau de pirate, réhaussé d’un crâne de bélier. Sous cette création originale, se cache Lise, alias Ortie, membre d’un groupe pratiquant les jeux de rôle médiévaux. "À la base, j’ai créé cet accessoire pour incarner un capitaine. J’ai acheté le chapeau dans un magasin de costumes et j’ai utilisé du papier mâché pour fabriquer le crâne, indique-t-elle. Pour moi, Esperanzah ! est un monde alternatif, avec plein d’énergies différentes, où je peux exprimer ma créativité. D’où ce choix de chapeau. "

Un monde où les couleurs prennent vie grâce aux maquillages tribaux, l’indispensable du festivalier modèle en 2023. Et pour ceux qui avaient oublié de se peinturlurer le visage, il y avait les Tatoumages, un collectif d’artistes proposant des make-up colorés. "On a débarqué ici par hasard, sur Terre. On vient d’une planète lointaine qui s’appelle Tatoumis, où la joie côtoie les couleurs et la magie. Tout cela manque un peu, ici. Donc, on essaie de transmettre aux terriens la philosophie de notre galaxie", explique Shamanitou, le grand chef de la tribu. De quoi faire le bonheur des petits et grands.

Enfin, à Esperanzah !, on se sent libre d’être qui on est, voire de passer des messages, au travers d’un look. On y croise notamment des hommes en robe et même des festivalières seins nus. On affronte aussi la pluie en mode "méthode Coué", en dégainant le maillot de bain et les tongs. Le k-way ? Pour les faibles.