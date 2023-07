Espe’Roza, soleil sur scène: c’est "toujours une bonne idée de chanter" et de se laisser porter

Dimanche, l’émotion était palpable tout au long d’un set magnifique de spontanéité. "Ça reste les débuts. Nous n’avons joué que 7 fois en trio. Alors, ça peut paraître fragile. " Ce n’en est que plus beau, balèze et sincère, passant de la douceur à des explosions dansantes qui ont fait chavirer le public. "J’aime danser mais je n’ai jamais fait que 6 mois de breakdance quand j’avais 8 ans, ça compte ? Comme pour le chant, j’arrête de réfléchir. Pourquoi telle note, tel mouvement. Ne plus rien contrôler, c’est étrange, mais j’aime vivre ces moments, moi qui d’ordinaire me pose trop de questions."

Et ça se ressent dans des textes en français emporté par des vents et des vocalises (même des polyphonies) venues d’ailleurs et de l’intérieur. "On chante dans la joie comme la détresse des pires périodes, pour un deuil ou une naissance, dans les moments où on doit se donner de la force. C’est toujours une bonne idée de chanter." Ses paradoxes aussi, entre aspirations et ce qu’on est vraiment. "C’est beau de reconnaître sa fragilité et ce n’est pas parce qu’on a des valeurs, qu’on arrive à les honorer tout le temps. Si on donne toujours l’impression d’être un guerrier, c’est qu’on porte un masque, on est forcément vulnérable."

À qui profite la route

Des moments de flottement, Roza en a connu lors de ses périples cyclistes avec sa carriole solaire qui lui permet de donner ses concerts de manière autosuffisante. "L’année dernière, je suis allée jusqu’en Bretagne. Cette année, je fais un vrai tour de France. Je suis à la moitié, 2 000 km, j’ai laissé mon vélo à Toulouse pour venir à Esperanzah ! En voyage, je me pose beaucoup de questions. Qui croire, que croire, à quoi se raccrocher. Je suis peu sûre de ce que je fais. À 20 ans, j’avais plus de certitudes. " Mais l’une de ses compositions incite à voir les belles choses même quand on perd pied. "Chanter au milieu de ce qui est tumultueux sera beau et précieux", écrit-elle dans un texte qu’elle a déclamé sur scène. "C’était imprévu. Mon instrument (NDLR. un n’goni, guitare malienne) ne voulait pas s’accorder. Je n’ai pas pu jouer une chanson, alors j’ai lu ce texte, je le sentais bien. "

Le public, encore plus. À la fin de ce concert chatoyant, tout le monde ne parlait que de Roza, il a fallu un temps avant qu’il retourne à ses occupations festivalières. "Je ne suis pas venu en festival pour ça, mais j’ai pleuré", confessait un spectateur. Pleurer, mais, de bonheur, devant la grâce de cet artiste qui a tout d’une grande. Y compris l’originalité.

Système ouvert, le 1er album de Roza est sorti en début d’année. Elle sera en concert au CC de Sambreville, le 27 avril 2024.